Assunzioni agevolate 2024 - Lavoratori domestici

Previsto per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025 l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico nel limite massimo di 3.000 euro annui

Normativa di riferimento

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (art. 29, co. 15) ha previsto per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica...