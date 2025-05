Il patto di non concorrenza tra limiti territoriali e modalità di erogazione del corrispettivo

Cassazione 16 maggio 2025, n. 13050

Ai fini della validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., i relativi limiti di oggetto, di tempo e di luogo devono essere determinati o, quantomeno, determinabili ex ante ossia al momento della stipulazione del patto, ciò al fine di garantire al lavoratore di avere sicura contezza, fin dal momento della sottoscrizione del patto, dell'area geografica in relazione alla quale si esplicheranno gli obblighi di non concorrenza (nella specie, è stato ritenuto nullo il patto di non concorrenza i cui limiti territoriali erano suscettibili non solo di modifica ma anche di successivo ampliamento in caso di trasferimento del lavoratore ad altra sede).

Cassazione 5 maggio 2025, n. 11765

È nullo il patto di non concorrenza che preveda una clausola di aggiornamento dell'ambito territoriale del patto medesimo in caso di trasferimento del lavoratore, in quanto tale previsione compromette la determinabilità del limite territoriale.

Cassazione 8 aprile 2025, n. 92558

Il corrispettivo del patto di non concorrenza, in quanto distinto dalla retribuzione, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità per l'oggetto della prestazione ex art. 1346 c.c.; in caso di erogazione in costanza di rapporto, l'eventuale variabilità in relazione della durata del rapporto non comporta che il corrispettivo non sia determinabile in base a parametri oggettivi