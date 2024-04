Assunzioni agevolate 2024 - Lavoratori ex Alitalia

La misura agevolativa è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui

Normativa di riferimento

L’art. 12, co. 6 del DL 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 prevede un esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. L’INPS con circolare n. 47 del 22 marzo 2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

Datori di lavoro interessati

L’esonero in oggetto è riconosciuto...