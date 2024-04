Assunzioni agevolate 2024 - Beneficiari di ADI e SFL

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che effettueranno assunzioni di beneficiari di assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro; il beneficio è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui per la durata di 12 mesi