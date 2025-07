In seguito all’entrata in vigore, il 1° luglio 2025, dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, l’Inps ha diffuso il messaggio 2211 del 10 luglio 2025 per illustrare le istruzioni operative relative alla presentazione e gestione delle domande di pensione.

Il documento...