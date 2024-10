Aumentano le famiglie di operai in povertà

Cresce la povertà in Italia: negli ultimi dieci anni le famiglie in povertà assoluta sono arrivate, a fine 2023, a 2,2 milioni, rispetto a 1,5 milioni nel 2014 (dato stabile rispetto al 2022). Dal report dell’Istat emerge che l’incidenza di povertà assoluta individuale – la percentuale di persone rispetto ai residenti che vivono in famiglie in povertà assoluta – è salita al 9,7% (dal 6,9% del 2014), e l’incidenza della povertà assoluta familiare è cresciuta all’8,4% (6,2%). Nel complesso quindi sono...

