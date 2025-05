Aumento dell'indennità di congedo parentale, profili applicativi e ricadute operative

L'Inps chiarisce l'ambito oggettivo, soggettivo e temporale delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 per incrementare le garanzie economiche poste a presidio del diritto al congedo parentale, nonché le modalità di fruizione e di esposizione nei flussi informativi contributivi

Nel contesto delle misure di rafforzamento della tutela genitoriale, la legge di Bilancio 2025, promulgata con legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto rilevanti novità in materia di congedo parentale, intervenendo sull'art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2001. La finalità perseguita dal legislatore è stata quella di incrementare le garanzie economiche poste a presidio del diritto al congedo parentale, attraverso l'innalzamento delle aliquote di indennizzo per due distinti mesi, già disciplinati da precedenti...