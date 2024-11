Auto in uso promiscuo, dal 2025 penalizzate le più utilizzate

L’articolo 7 del ddl Bilancio prevede significativi cambiamenti alla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In primo luogo, viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit rappresentato dal livello di emissioni di anidride carbonica dei veicoli, con la tipologia di alimentazione: in sostanza, a partire dal 1° gennaio 2025, per le assegnazioni di veicoli nuovi si dovrà solo tener conto se il veicolo concesso è con motore elettrico, ibrido plug...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi