Auto in uso promiscuo, il calcolo del fringe benefit 2025

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i costi chilometrici elaborati dall'ACI per l'individuazione del fringe benefit 2025, derivante dall'utilizzo promiscuo delle autovetture e motocicli aziendali

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato (tenendo conto delle modifiche disposte dalla legge di bilancio 2025), sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (supplemento n. 42), le tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell'individuazione del reddito in natura (art. 51, c. 4, lett. a, DPR 917/86, e successive modificazioni), anno 2025, dei veicoli aziendali (di proprietà, in leasing, a noleggio, ecc.) concessi ai dipendenti...