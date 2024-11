Autotrasporto, le novità dal 31 dicembre 2024

[2] Precedentemente a tale data, l'obbligo per tutti i veicoli idonei prodotti in UE di installare un tachigrafo digitale di prima generazione era fissato dal 1° maggio 2006.

[4] Dovuti all'incertezza per quanto riguarda sia l'omologazione delle unità elettroniche di bordo e al comportamento dei tachigrafi intelligenti di seconda versione. Si è reso quindi opportuno concedere all'industria tempo sufficiente per attuare le misure transitorie. In concreto, le problematiche hanno riguardato, da un lato, i produttori dei nuovi tachigrafi digitali che non sono stati in grado di sostenere le forniture necessarie in tempi ristretti e, dall'altro, il ritardo nell'utilizzo del sistema Satellitare di Autenticazione dei Messaggi di Navigazione (OSNMA).