Blocco dell’età di pensionamento, per lo Stato un costo di 3 miliardi

Senza intervento dal 2027 aumento di tre mesi in base alla speranza di vita. Per la vecchiaia 67 anni e tre mesi con almeno 20 anni di assicurazione

di Fabio Venanzi

Potrebbe costare fino a 3 miliardi alle casse dello Stato il blocco dell’aumento dell’età pensionabile di tre mesi, che scatterà automaticamente dal 1° gennaio 2027 per l’incremento della speranza di vita, salvo interventi legislativi di neutralizzazione a cui ha fatto cenno nei giorni scorsi il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. È questa la previsione dei tecnici, che stanno lavorando al dossier sulla base dei dati ufficiali delle pensioni liquidate nel 2024.

