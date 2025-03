Bonus giovani con periodo di fruizione differenziato

Si prevede un duplice periodo di applicazione per il bonus giovani introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 60/2024: in un caso sarà utilizzabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, nell’altro per quelle dal 31 gennaio al 31 dicembre 2025. Ciò è quanto emerge dalla risposta a interrogazione immediata fornita il 26 marzo dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Commissione lavoro alla Camera e dai successivi chiarimenti forniti dal Ministero.

Il deputato...