Auto aziendali ad uso promiscuo: la tassazione dopo la legge 60/2025

Dal 2025 è cambiato radicalmente il regime fiscale dei fringe benefit legati all'uso promiscuo di auto aziendali. La legge 60/2025, di conversione del D.L. 19/2024 (cd. "Decreto Bollette") modifica il criterio di determinazione, imponendo un nuovo calcolo basato sul 50% delle tabelle ACI. Si analizza cosa cambia, le regole transitorie e le implicazioni fiscali.

La legge 24 aprile 2025, n. 60, di conversione del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto Bollette) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2025, n. 98.

Come noto, l'uso promiscuo dell'auto aziendale, inteso come concessione del veicolo per fini sia lavorativi sia personali, costituisce un fringe benefit da assoggettare a tassazione e contribuzione.

Negli ultimi anni, il metodo per determinare tale valore ha subito diversi interventi normativi, fino alla recente riforma operata...