Bonus Neet: al via da oggi le domande delle aziende di Ornella Lacqua, Valentina Melis, Alessandro Rota Porta

I datori intenzionati ad assumere under 30 che non studiano e non lavorano possono chiedere l’incentivo fino a esaurimento dei fondi. L’aiuto è pari al 60% della retribuzione lorda ma si riduce al 20% in cumulo con il taglio al cuneo contributivo









Sarà disponibile da oggi sul sito Inps il modulo di domanda online per le aziende che vogliono prenotare l’incentivo previsto dal decreto Lavoro per assumere giovani sotto i 30 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi. Sono i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training), una platea di 1,7 milioni di giovani, che rappresentano in Italia il 19% della popolazione fra 15 e 29 anni.

Il tasso italiano di Neet - come rileva l’Istat nel suo Rapporto...