Bonus psicologo, presentate oltre 400mila domande

Hanno superato quota 400mila (400.505) le domande per il Bonus psicologo presentate all’Inps entro il termine ultimo del 31 maggio scorso. Si tratta del contributo introdotto dal Dl 228/2021 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia per cui è previsto un importo massimo fino a 1.500 euro per persona con erogazione in base all’Isee del richiedente

Lo ha reso noto il messaggio 2133/2024, pubblicato ieri, con cui l’Inps ha anche precisato che per consentire l’istruttoria delle domande...