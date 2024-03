Calderone: «Da contratti aziendali e welfare il sostegno al lavoro delle donne»

Ministro iniziamo dall’appuntamento dell’8 marzo. Nonostante i miglioramenti in Italia continuiamo ad avere il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa. Come governo, che strategia intendete mettere in atto per ridurre questo gap?

Poco più di metà delle donne italiane hanno un lavoro. Una proporzione che è molto lontana dall’alta occupazione femminile, soprattutto del Nord Europa. È un problema, a mio parere, anzitutto di giustizia sociale ed è una priorità del...