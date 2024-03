Calderone: «Raddoppiano i controlli sulla sicurezza»

Con il personale ispettivo assunto nel 2023, per quest’anno si prevede un aumento del 40% dei controlli. Inoltre il Dl Pnrr prevede in totale 766 assunzioni - di cui 716 all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) e 50 all’Arma dei carabinieri -, raddoppia il contingente di ispettori tecnici addetti ai controlli nei cantieri e in prospettiva potrà raddoppiare il numero dei controlli.

A fare il punto sull’organico degli ispettori e sui controlli è stato il ministro del Lavoro, Marina Calderone, che ...