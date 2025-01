Caregiver familiare, verso il decreto su riconoscimento e tutela

Il ruolo del CNEL nel disegno di legge di iniziativa governativa in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare

Gli ultimi anni si sono caratterizzati per importanti passi in avanti compiuti dalle istituzioni su temi come inclusione e disabilità. E, in tal senso, molti esperti del settore considerano il 2025 come ponte per l'introduzione di novità fondamentali, prima tra tutte la sperimentazione della legge delega n. 277/2021 in materia di disabilità, il cui ultimo atto ha coinciso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62/2024[1].

Il caregiver familiare

In questo contesto, è stata rivolta crescente attenzione anche al...