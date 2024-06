Ccnl Alimentazione-Panificazione, arretrati di retribuzione e una tantum in busta paga

Nell’accordo di rinnovo del Ccnl Alimentazione-Panificazione il recupero dell’arretrato dei minimi retributivi e il riconoscimento dell’una tantum nei mesi di giugno e settembre 2024

Confartigianato alimentazione, Cna agroalimentare, Casartigiani, Clai e i sindacati hanno sottoscritto in data 6 giugno 2024 il rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti dell’area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022. Come specificato dalle parti stesse, l’intesa interviene a seguito della sottoscrizione dell’accordo economico relativo alla Parte II del contratto che interessa le imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti. Tale intesa...