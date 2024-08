Ccnl Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica artigianato: prima tranche di una tantum a settembre

Dal 1° agosto 2024 maggiorazione del 12% (in luogo del 10%) per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale

In data 16 luglio 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.

Il rinnovato CCNL ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026. Il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Le...