Ccnl Barbieri, parrucchieri ed acconciatori

Le parti sociali hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Area Acconciatura ed Estetica

In data 20 maggio 2024 tra Cna, Confartigianato Benessere-acconciatori, Confartigianato Benessere-estetica, Casartigiani, Claai e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti da imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2026 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Preavviso e classificazione dei lavoratori

Viene...