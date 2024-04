Ccnl Carta industria: nel cedolino di aprile l’elemento di garanzia retributiva

Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di aprile 2024 ai lavoratori aventi diritto a cui si applice il Ccnl Carta industria deve essere erogato l’elemento di garanzia retributiva.

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello nei precedenti 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano percepito nessun altro trattamento economico collettivo (incluse le liberalità) in aggiunta a quanto spettante...