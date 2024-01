Ccnl Chimici, farmaceutici industria

Le parti sociali hanno siglato un accordo per l’incremento del Trattamento Economico Minimo (Tem) degli addetti all’Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL e il rafforzamento del ruolo delle relazioni industriali settoriali



In data 8 gennaio 2024 tra Federchimica, Farmindustria, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL è stata sottoscritta l’intesa per il sostegno degli addetti dell’industria chimica, chimica-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL e per il rafforzamento del ruolo delle relazioni industriali.

Incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Le Parti, con decorrenza 1° gennaio 2024, prevedono un incremento dell’importo del Trattamento Economico Minimo (Tem) pari ad euro 68,00 per la categoria D1. Di fatto viene in ...