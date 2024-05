Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. Previste novità per: minimi, una tantum, Fondo Coopersalute, contratto di franchising, congedi per le vittime di violenza di genere, classificazione, contratto a tempo determinato, imprese minori della distribuzione cooperativa, malattia, congedo parentale, fecondazione assistita e ricongiungimento familiare