Ccnl comparto sanità, Inps indica le voci utili per contributi e Tfr-Tfs di Silvano Imbriaci

Sotto la lente dell’istituto i contenuti del nuovo accordo con i primi chiarimenti interpretativi

Con la circolare 84 del 3 ottobre 2023 l’Inps si sofferma sul contenuto del Ccnl comparto sanità (2019-2021) per alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla imponibilità contributiva e valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici delle voci retributive (a integrazione della precedente circolare 126/2022).

Il Ccnl in questione si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, non dirigente, dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicati all’articolo 6 del contratto collettivo nazionale quadro (Ccnq) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021 (articolo 1, comma 1, del Ccnl). Dopo aver riepilogato la classificazione del personale secondo le cinque aree (personale di supporto; degli operatori; degli assistenti; dei professionisti della salute e dei funzionari; del personale di elevata qualificazione), l’istituto osserva che, con il Ccnl sono stati introdotti incarichi di posizione e di funzione cui corrispondono diverse indennità (articoli 24, 26, 32 e 33 del Ccnl).

Per i profili di infermiere, in applicazione delle previsioni della legge 178/2020, il Ccnl ha istituito l’indennità di specificità infermieristica e l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e sociosanitario, espressamente qualificate come parte del trattamento economico fondamentale.

Per quanto riguarda poi la struttura della retribuzione, la circolare distingue le aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari (articolo 92 del Ccnl) dall’area del personale di elevata qualificazione (articolo 93). In entrambi i casi la retribuzione si articola in una componente fondamentale e in una componente accessoria; la prima comprende le voci retributive fisse e tabellari, incluse le indennità di professionali. La parte accessoria, invece, è collegata a diversi fattori, quali la performance organizzativa e individuale, le specifiche condizioni di lavoro o la pronta disponibilità, lo svolgimento di lavoro straordinario.

L’analisi dettagliata della struttura retributiva serve all’Inps per chiarire meglio, anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso, quali siano le voci che costituiscono la retribuzione imponibile a fini contributivi e per i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto. Anche qui la circolare distingue tra aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari e area di elevata qualificazione.

Nel primo caso fanno parte del Tfs:

lo stipendio tabellare (tabella D allegata al Ccnl);

l’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;

l’indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto;

l’indennità di funzione - parte fissa - per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento;

il differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità), oltre agli assegni ad personam riassorbibili e le indennità di coordinamento ad esaurimento.

Per il personale dell’area di elevata qualificazione, ai fini del Tfs sono utili lo stipendio tabellare comprensivo di tredicesima, la retribuzione individuale di anzianità, le indennità professionali specifiche. Ai fini del Tfr, oltre alle voci retributive sopra indicate, devono aggiungersi assegni ad personam; l’indennità di funzione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale delle aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari; l’indennità di posizione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale dell’area di elevata qualificazione.

Opportunamente la circolare, con riferimento a una questione interpretativa sorta per il contratto 2016-2018, precisa che la nuova denominazione nel tempo assunta dagli incarichi di posizione organizzativa (divenuti incarichi di funzione nelle due forme di incarichi di organizzazione e di incarichi professionali) non ne varia l’utilità ai fini del Tfr. Dunque, con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale per il triennio 2016-2018, a integrazione del paragrafo 4 della circolare 126 /2022, l’indennità di incarico dell’articolo 20 del Ccnl comparto sanità per il triennio 2016–2018, è utile ai fini Tfr nella misura integralmente percepita.