Certificazione per l’incentivo al posticipo della pensione

Nella domanda di certificazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, quando risulti accreditata contribuzione in più gestioni “dialoganti”, la categoria di certificato viene impostata in automatico mentre per “gestioni non dialoganti” la categoria di certificato viene impostata con la denominazione VOCUM.

L’Inps, con il messaggio 1411/2025 del 6 maggio, ha fornito le indicazioni per la gestione delle istanze finalizzate alla verifica dei requisiti per l’accesso all’incentivo al posticipo...