Le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende conciarie. Previste novità per: minimi, dumping contrattuale, contratto a tempo determinato, contratto a tempo parziale, assistenza sanitaria integrativa, permessi per donatori di midollo osseo, malattia, congedi per donne vittime di violenza di genere, banca ore solidale e lavoro agile