Ccnl Esattorie e tesorerie

Le parti sociali hanno sottoscritto un verbale di accordo sui contributi welfare 2024 per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Erogazione delle somme

L'intesa prevede dunque che, anche per l'annualità 2024, siano erogati a titolo di "contributo welfare" - con le prime competenze utili dopo la sigla dell'accordo - gli importi che si riportano di seguito, determinati in base alla situazione soggettiva di ciascun percettore. Il contributo Welfare viene infatti corrisposto agli aventi diritto, intendendosi per tali i soggetti con figli a carico fino al 25esimo anno di età, destinatari dell'assegno unico universale alla data di erogazione della somma...