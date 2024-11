Ccnl Federcasa: il rinnovo interviene sul trattamento economico

Aumento retributivo e arretrati previsti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.

Il nuovo contratto - sottoscritto in data 6 novembre 2024 da Federcasa, Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal - prevede innanzitutto un aumento del trattamento retributivo minimo. In particolare, con decorrenza dalla mensilità riferita al mese di dicembre 2024, in favore del personale in forza nelle aziende ...