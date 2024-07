Ccnl Giocattoli, modellismo industria - Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2024, dall'accordo di rinnovo del 12.6.2024, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda

Minimi retributivi, EDR, contingenza, indennità funzione quadro, premio di produzione, elemento di garanzia retributiva e 2 scatti di anzianità;

numero mensilità considerate: 13;

festività retribuite: 2 festività cadenti di domenica;

assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2024;

trattenute fiscali: aliquote IRPEF e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2024;

trattenuta addizionale Regionale all'IRPEF: 1,53% (Media delle addizionali previste sul territorio nazionale. Diverse regioni prevedono aliquote, differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);

trattenuta addizionale comunale: 0,50%;

detrazioni d'imposta per carichi di famiglia: non considerate;

previdenza integrativa: 2%;

N.B. 1 - La legge di bilancio 2024 ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore...