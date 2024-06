Giocattoli, modellismo industria

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende che producono addobbi e ornamenti natalizi, giocattoli, giochi e modellismo e articoli di puericultura

In data 12 giugno 2024 tra Assogiocattoli, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti delle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia.

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

In favore dei lavoratori dipendenti da aziende in cui non è attiva contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in applicazione del...