Ccnl Logistica, a gennaio aumenti retributivi e nuovo Epa

Dal 1° gennaio 2025 si inaugura la prima tranche dell'Elemento Professionale di Area

In data 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni applicato al personale dipendente delle imprese di spedizione, aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto e simili. Come fatto sapere da Confartigianato Trasporti, "il nuovo contratto coniuga il recupero salariale, necessario per contrastare l'erosione del potere d'acquisto, con una maggiore...