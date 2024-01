Ccnl operai agricoli e florovivaisti, recupero del differenziale inflattivo

Nel mese di gennaio 2024 entrano in vigore i nuovi minimi salariali per il contratto collettivo degli operai agricoli e florovivaisti. Si tratta dell’applicazione dei minimi salariali di area che sarebbero dovuti entrare in vigore entro il 1° gennaio 2025.

Tale previsione è contenuta nel recente accordo per il recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023, in attuazione dell’impegno assunto in occasione della sottoscrizione del verbale di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale...