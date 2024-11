Ccnl Corse di cavalli/Palestre e impianti sportivi - La scheda di sintesi

Sottoscritto il verbale di accordo di armonizzazione Federippodromi. Con decorrenza 1.10.2024 i rapporti di lavoro del personale inquadrato in tutte le categorie e livelli dell'Accordo 11.1.2013 (addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli Ippodromi) sono disciplinati dal Ccnl per i lavoratori dello Sport. Per tutti gli altri lavoratori (operai addetti alla manutenzione, impiegati amministrativi, etc.), a decorrere da agosto 2022, si applica il Ccnl Commercio