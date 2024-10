Ccnl Panificatori Federpanificatori, Confesercenti e Confcommercio - Le schede di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Previste novità per: minimi, una tantum, contratto a termine, permessi, flessibilità di orario, malattia, lavoro intermittente, lavoro stagionale, bilateralità, previdenza complementare e assistenza integrativa