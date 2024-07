Ccnl Pesca marittima - Personale non imbarcato (cooperative)

Le parti sociali hanno siglato l'accordo per il rinnovo del Ccnl per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura

In data 28 giugno 2024 tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti non imbarcati dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. L'obiettivo delle Parti è quello di comparare l'inflazione reale nel biennio 2022-2023 con le dinamiche retributive definite in precedenza; convengono inoltre di analizzare le dinamiche...