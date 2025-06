Ccnl Pompe funebri

Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti attività di onoranze e trasporto funebre

In data 20 maggio 2025 tra FENIOF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti l'attività funebre, ad inclusione del disbrigo delle pratiche amministrative, della vendita di articoli funebri e del trasporto funebre.

Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

L'ipotesi in commento prevede un aumento complessivo pari ad euro 200,00 per il livello 4 da riconoscersi...