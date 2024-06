Ccnl Pubblici esercizi, ristorazione e turismo - La scheda di sintesi

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Previste novità per: minimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, sfera di applicazione, premio di risultato, classificazione del personale, ferie e permessi e assistenza sanitaria integrativa.