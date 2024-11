Ccnl Terme - La scheda di sintesi

Siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali. Previste novità per: minimi, tredicesima, quattrordicesima, riduzione di orario, maternità, contratto a termine, part time, assistenza sanitaria integrativa, pari opportunità, contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere.