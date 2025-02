Ccnl terzo settore Confimprese Italia: nuove retribuzioni dal 1° gennaio 2025

Retribuzioni aggiornate dal 1° gennaio 2025 per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore. Le parti firmatarie del verbale di accordo – Confimprese Italia e Fesica Confsal – hanno concordato di modificare la modalità per la rivalutazione degli importi delle retribuzioni della paga base nazionale conglobata attraverso la rivalutazione di un punto percentuale con decorrenza dal 1° gennaio 2025...

