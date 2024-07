Ccnl Turismo Confcommercio

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo (Confcommercio)

Il 5 luglio 2024 tra Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'Italia e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Decorrenza e durata

Il contratto in commento decorre dal 1° giugno 2024 ed ha scadenza prevista per il 31 dicembre 2027.

Sfera di applicazione

Al fine di garantire una concorrenza equa tra le imprese che si occupano dello stesso settore, è stato confermato che il ...