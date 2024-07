Ccnl Turismo (Confcommercio), gli aumenti retributivi in busta paga

Modificati anche i valori relativi alla somministrazione del vitto e alla fornitura dell'alloggio da parte del datore di lavoro

In data 5 luglio 2024 Federalberghi e Faita Federcamping, con la partecipazione di Confcommercio, insieme alle Parti sociali hanno firmato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo applicato ai dipendenti del settore turistico ricettivo e alberghiero, che avrà validità dal 1° luglio 2024 sino al 31 dicembre 2027. Come sostenuto dal Presidente di Federalberghi, le parti sono giunte alla definizione dell'intesa dopo una lunga trattativa che le ha viste impegnate per oltre 4 anni, ...