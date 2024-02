Ccnl Vetro, Lampade e cinescopi (industria)

Le parti hanno siglato l’accordo sulla iscrizione al fondo di assistenza sanitaria Fasie per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display



Il 20 dicembre 2023 Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Fondo Fasie hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, comprese le Aziende che producono lampade e display.

L’intero rinnovo dell’accordo s’incentra sul fondo di assistenza sanitaria integrativa FASIE. Di seguito le informazioni più rilevanti.

Iscrizione al Fondo

Per il biennio 2024-2025, le Parti si accordano nell’individuare in FASIE ...