Cemento, calce (industria)

In data 15 ottobre 2024 tra Federbeton, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato sottoscritto il verbale di accordo del Ccnl 15 marzo 2022 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

Il rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo di euro 159,00 per il 3° livello dell'area...