Centro sportivo e lavoro autonomo occasionale di Beatrice Passerini









La domanda Premesso che la recente nuova normativa e di quanto chiarito dalla FAQ contenuta nella Nota dell'Ispettorato 109/2022 esclude dall'obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Nel caso di una S.r.l., che svolge attività di centro sportivo, è possibile stipulare con un professionista, un fisiatra iscritto all'albo professionale di appartenenza un contratto autonomo occasionale ex articolo 2222 del codice civile (contratto d'opera)? O è necessaria la comunicazione preventiva? Oppure, in via generale, sono escluse dalle prestazioni occasionali e dunque è necessaria l'apertura della partita iva?

Il D.lgs. 120/2023 (correttivo bis) ha apportato non poche modifiche al testo del D.lgs. 36/2022, tra cui quella contenuta nell'art. 25 circa l'identificazione del lavoratore sportivo.

Al comma 1, secondo periodo del suddetto articolo prevede che "Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti...