Ccnl Ceramica industria

In data 22 luglio 2024 tra Confindustra Ceramica e Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – UIL è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellana e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grés.

Decorrenza e durata

La data di decorrenza è ancora da definirsi in quanto il presente contratto sarà prima sottoposto alla valutazione dei lavoratori, mentre quella...