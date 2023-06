Certificazione di parità per 1.300 sedi aziendali di Valentina Melis

Sono 305 le imprese che hanno già ottenuto l’attestazione, per 1.300 sedi o siti produttivi. Sono in arrivo 5,5 milioni di fondi per le Pmi che vogliono accedere alla certificazione









I 5,5 milioni di finanziamenti in arrivo per sostenere le piccole e medie imprese a ottenere la certificazione della parità di genere e il rafforzamento della stessa certificazione nell’ambito del Codice degli appalti che entrerà in vigore il 1° luglio sono i due ultimi passi nel cammino della certificazione di parità, entrato nel vivo poco meno di un anno fa. Si tratta dell’attestazione (su base volontaria) per le aziende che adottano azioni mirate a ridurre il gap di genere, prevista dal Pnrr e...