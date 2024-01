Chimici Farmaceutici, l’anticipo dell’aumento del trattamento economico in busta paga

Le imprese potranno procedere con il riconoscimento delle quote di aumenti dovute da gennaio 2024 con le retribuzioni di competenza del mese di febbraio 2024; pertanto, oltre all’adeguamento del valore del trattamento economico minimo sarà riconosciuta anche la quota arretrata del medesimo trattamento di competenza del mese di gennaio 2024.



In data 8 gennaio 2024 Federchimica, Farmindustria insieme a FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, hanno sottoscritto un’Intesa per il sostegno degli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL e per il rafforzamento del ruolo delle relazioni industriali settoriali.

L’accordo, tenuto conto dell’attuale contesto geopolitico ed economico e dell’incremento, per imprese e lavoratori, dei costi energetici e delle materie prime, provvede...