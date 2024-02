Con il messaggio 694 del 15 febbraio 2024, l’Inps ha operato un’ampia ricognizione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteo.

L’Istituto - nel ricordare in via preliminare che i criteri per la valutazione delle istanze di cigo per la richiamata causale sono stati dettati con la circolare 139/2016 e con i messaggi 1856/2017...