Circolare 24 lavoro - Trasferta e fringe benefit auto uso promiscuo

Trasferta e trasferimento - La trasferta, come il trasferimento del quale è opportuno accennare, rappresentano entrambi una mutazione, temporanea o definitiva, del luogo normale in cui viene svolta la prestazione lavorativa ossia la “sede di lavoro”. Tale sede si desume dal contratto di lavoro. In ogni caso, se la sede non è stata specificamente pattuita tra le parti, si può desumere anche dalla natura della prestazione stessa (art. 1182, cod. civ.). Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il luogo della prestazione di lavoro coincide quindi: normalmente con la sede o una delle sedi dell’impresa; in alcuni casi con il domicilio del lavoratore (lavoro a domicilio); in altri casi con una più o meno ampia zona di territorio, per le attività che implicano continui spostamenti da un luogo ad un altro (rapporti di lavoro con i viaggiatori ed i piazzisti, con gli addetti a montaggi o manutenzioni esterne, ecc.).

La trasferta estera - Un interpello riguardante le trasferte di un dipendente distaccato all’Estero ha generato un’interessante risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento delle stesse nei casi in cui il lavoratore si trovi ad operare fuori dal territorio italiano. Si tratta della Risposta a interpello 12 settembre 2023, n. 428.

Utilizzo promiscuo dell’auto aziendale - L’art. 51, c. 4, lettera a), del TUIR, disciplina il regime tributario applicabile agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, riformulato peraltro di recente dall’art. 1, c. 632, L. 160/2019, avente effetti per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020. Il regime tributario riservato alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti prevede una determinazione del “valore normale” del fringe benefit di tipo convenzionale (v. Ministero delle Finanze, circ. 326/1997 - par. 2.3). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte osservato che il comma 4, lettera a), nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, fissa un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (v. circolare Agenzia delle Entrate, circ. 326/1997, paragrafi 2.3.2 e 2.3.2.1).